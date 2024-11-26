Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışını da beraberinde getirdi.

Doğu Karadeniz bölgesinde karla mücadelenin sürdüğü illerden Artvin'de de ekipler aralıksız çalışıyor.

KARLA MÜCADELEYE DEVAM

Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde, nüfus kış nedeniyle azalmış olsa da köylüler acil durumlara karşı yolları açık tutmak için Artvin İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte karla mücadeleyi sürdürüyor.

KESİLMESİ ENGELLENEN AĞAÇLAR, ELEKTRİK HATLARINA ZARAR VERİYOR

Bir yandan karla kapanan yollar açık tutulmaya çalışılırken, bir yandan da elektrik hatlarına zarar veren ağaçların temizlenmesi için uğraş veriliyor.



Altıparmak Köyü Muhtarı Nazım Pehlivan, elektrik hatlarına çok yakın olan ağaçların temizlenmemesi nedeniyle kesintilerin yaşandığına vurgu yaparak, bu sorunların tekrarlanmaması için mevsiminde bu ağaçların temizlenmesine izin verilmesini istedklerini belirtti.

