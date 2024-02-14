Artvin'de heyelanda yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tır devrildi Artvin'de yaşanan heyelanda yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Kaya parçalarının çarpmasıyla devrilen seyir halindeki tırda hasar oluşurken kara yolu trafiğe kapandı.

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DHA

Artvin'in Şavşat ilçesi Ardahan kara yolu Bağlıca mevkisinde toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna düştü.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşlar olay sırasında seyir halinde olan Rahmi Şimşek yönetimindeki demir yüklü tıra isabet etti.

Sürücü canını zor kurtardı

Çarpmanın şiddetiyle devrilen tırda hasar oluşurken sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İrili ufaklı kaya parçalarının düştüğü kara yolu ulaşıma kapanırken bölgeye sevk edilen ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)