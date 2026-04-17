Antalya'da halde çöpe atılan sebzeler tepki çekti

Türkiye’nin önemli sebze üretim merkezlerinden Antalya’nın Serik ilçesinde kaydedilen görüntüler, gıda israfı konusunu yeniden gündeme taşıdı. Toptancı halinde çok sayıda kabağın çöpe dökülmesi, esnafın tepkisine neden oldu.

"BU ÜRÜNLER SOFRAYA GİTMELİYDİ

Görüntüleri kaydeden hal esnafı Mustafa Ünal, duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

Ünal, ürünlerin çöpe atılmasının büyük bir israf olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Kimisi bir tane sebzeye bile ulaşamazken, burada kasalarca ürünün çöpe dökülmesi kabul edilemez. Bunları çöpe değil, ihtiyaç sahiplerine vermek gerekir.

"BUNLARI YAPANLAR UTANSIN"

İsrafın vicdani bir sorun olduğuna dikkat çeken Ünal, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

Bunları yapanlar utansın, bunları dökenler utansın. Allah rızkı veriyor ama biz kıymetini bilmiyoruz. Yazık, günah.

GIDA İSRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Serik Toptancı Hali’nde yaşanan olay, gıda israfı ve dağıtım süreçleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Esnaf, kullanılabilir durumdaki ürünlerin değerlendirilmesi için daha etkin bir sistem kurulması gerektiğini belirtiyor.