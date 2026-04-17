Ailelere uyarı: Dikkat edilmesi gereken PC oyunları

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarının ardından, çocukların maruz kaldığı içerikler yeniden tartışma konusu oldu.

Özellikle bilgisayar ve video oyunlarının etkisi gündeme gelirken, uzmanlar bazı oyun türlerine karşı aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu kapsamda “dikkat edilmesi gereken oyunlar” başlığı öne çıkarken, çocukların oynadığı oyunların içeriklerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Şiddet, agresyon ve uygunsuz içerikler barındıran oyunlara karşı bilinçli olunması, çocukların psikolojik gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

1. Aşırı şiddet ve suç temalı oyunlar

Gerçekçi silah kullanımı, suç işleme ve açık şiddet sahneleri içerir. Özellikle küçük yaş grupları için uygun değildir.

Örnek oyunlar: Grand Theft Auto (GTA) serisi, Call of Duty, Battlefield

2. Psikolojik korku ve gerilim oyunları

Karanlık atmosfer, ani korkutma efektleri ve stres yaratan sahneler içerir. Çocuklarda kaygı ve uyku problemlerine yol açabilir.

Örnek oyunlar: Outlast, Resident Evil, Silent Hill

3. 18+ (yetişkin içerikli) oyunlar

Şiddet, argo dil, cinsellik veya yoğun duygusal travma içeren sahneler barındırabilir.

Örnek oyunlar: The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077

4. Aşırı rekabetçi ve öfke tetikleyici oyunlar

Sürekli kazanma baskısı, hızlı tempo ve rekabet ortamı çocuklarda stres ve agresyonu artırabilir.

Örnek oyunlar: Fortnite, League of Legends, Valorant

5. Online ve kontrolsüz iletişim içeren oyunlar

Yabancılarla iletişim kurulabilen platformlarda siber zorbalık, uygunsuz dil ve içerik riski bulunur.

Örnek oyunlar: Roblox, Minecraft , Among Us

6. Bağımlılık riski yüksek oyunlar

Sürekli ödül sistemi, görevler ve ilerleme mekanikleri nedeniyle uzun süre oynama isteği oluşturabilir.

Örnek oyunlar: Clash of Clans, PUBG Mobile, FIFA serisi