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Haber Merkezi

Kış mevsimi Karadeniz'de bazı bölgelerde "sürpriz" yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olurken, şimdiden yolların açık tutulmasına uğraşılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köylerde ulaşım güçleşti.

KÖYLÜLER ŞİMDİDEN KARLA MÜCADELEYE BAŞLADI

Kış mevsimi pek az insanın yaşadığı köylerden olan Altıparmak'ta köylüler, Artvin İl Özel İdaresi'ne ait araçlarla birlikte karla mücadeleye başladılar.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Altıparmak Köyü Muhtarı Nazım Pehlivan, aniden bastıran ve yolları kapayan kar yağışı sonrası devlet kurumlarının yardım çağrılarına kısa sürede yanıt verdiğini belirterek şunları söyledi:

Allah devletimize zeval vermesin, her koşulda devletimiz, miletimizin yanında zor şartlarda da olsa her türlü makina çalışmaktadır.

Köyün bazı yerleşimlerine giden yollar kısmen açılırken, diğer yollar için sabah çalışmalar devam edecek.

