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Piknik masalarında yemek yiyen vatandaşlardan ikisi, karşısındakilerin kalkması sonucu masa ile beraber yamaca devrildi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, otobüsü restorana çeviren Kazım Ekinci, otobüs içinde pişirdiği yiyecekleri müşterilerine servis ediyor.

Yemeklerini yemek isteyen müşteriler de otobüsün etrafına kurulmuş piknik masalarını kullanıyor.

İşletmenin önünde bulunan piknik masalarına oturan iki vatandaş ise yemeklerini yedikten sonra talihsiz bir kaza yaşadı.

MASAYLA BERABER YAMACA YUVARLANDILAR

Masada oturanlardan birinin kalkmasıyla dengesini bozulan masa, üzerinde bulunan iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi.

Devrilen iki kişi etraftakilerin yardımıyla kurtarılırken, yara almadan atlatılan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de piknik masası devrilince yamaca yuvarlandılar

