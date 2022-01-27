Artvin'de sağanak yağış sonrası heyelan
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu kısa süreli ulaşıma kapandı.
- DHA
- 27.01.2022 - 21:56
- Güncelleme : 27.01.2022 - 22:04
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 18.30 sıralarında Kıyıcık Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi.
YOL 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
Yamaçtan kaya ve toprak kütlelerinin kopması sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Yolda araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol 1 saat sonra ulaşıma açıldı.
HEYELAN ANI KAMERADA
Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Artvin'de sağanak yağış sonrası heyelan VİDEO