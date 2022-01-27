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    Artvin'de sağanak yağış sonrası heyelan

    Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu kısa süreli ulaşıma kapandı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 22:04
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    Artvin'de sağanak yağış sonrası heyelan

    Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 18.30 sıralarında Kıyıcık Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi.

    YOL 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

    Yamaçtan kaya ve toprak kütlelerinin kopması sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Yolda araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

    HEYELAN ANI KAMERADA

    Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Artvin'de sağanak yağış sonrası heyelan VİDEO

    Artvinde heyelan kamerada -1

    Artvinde heyelan kamerada -2


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