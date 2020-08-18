Artvin'de Yusufeli'nin taşınacağı yerin inşası sürüyor

Baraj yapılması sonucu sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanının inşası devam ediyor. Yüzde 40'ı tamamlanan ilçenin, üst yapı çalışmaları henüz tamamlanmadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yerleşim yerlerinin, baraj inşa edilmek üzere boşaltılmasına karar verilmişti.

Yapımı süren Yusufeli baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalara devam edilirken, inşaatın yüzde 40'ı tamamlandı. Üstyapı çalışmalarına ise hız kesmeden devam ediliyor.

DÜNYANIN 3'ÜNCÜ EN YÜKSEK KEMER BARAJI

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor.

3 BÖLGEDE SÜRÜYOR

DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26.Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üstyapı çalışmaları da 3 bölgede devam ediyor.

ÇALIŞMA KAPSAMINDA YAPILANLAR

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yeni yerleşim yeri çalışmaları kapsamında gerçekleşecek çalışmalar şu şekilde sıralandı:

”1. bölgede (Sakut Vadisi) 1.ihale kapsamında Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye, PTT, Kütüphane, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonu, Merkez Cami ve Müftülük Binası, Öğretmenevi ile 16 Derslikli Ortaokul inşaatlarının yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 93 seviyesindedir.

Yine 1. bölgede 2.ihale kapsamında ise 25 Yataklı Hastane, Belediye Hizmet Binası, 2 adet Ticaret Merkezi, 69 adet Dükkan, 518 adet konut inşaatlarının yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 15 seviyesindedir. 2. bölgede (Yansıtıcılar tarafı) 588 adet Konut ve 48 adet Dükkan yapılacaktır. İşin ihalesi yapılmış olup; temel kazılarına başlanılmıştır. 3. bölgede (Tekkale Köyü tarafı) 1. ihale kapsamında 24 Derslikli Lise, Sağlık Ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 334 adet Konut ve 6 adet Dükkanın yapımı tamamlanmıştır.

Yine 3. bölgede 2.ihale kapsamında ise; Semt Camii, 221 adet Konut ve 8 adet dükkanın yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 48 seviyesindedir.”