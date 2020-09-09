Artvin'deki orman yangınında soğutma çalışması başlatıldı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Artvin merkeze bağlı Sarıbudak Köyü Boğaboynu mevkiinde 2 Eylül'de ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine yangının çıktığı alanın sarp kayalıklardan oluşması ve bölgeye araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler ve Sarıbudak Köyü halkı yaklaşık üç saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin, sarp arazide kazma ve kürek ile 8 gündür yürüttüğü söndürme çalışması sonrasında soğutma çalışmasına başlandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI

Araziye en yakın araç yolundan yaklaşık 1300 metre hortum çekilerek soğutma çalışmaları yapılırken, dip yangını olarak devam eden bölgede ekipler 24 saat nöbet tutuyor.

Sarıbudak Köyü Muhtarı İrfan Beken yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün yangında sekizinci günümüZ. Araba yolundan 2 kilometre uzağımıza kayalık bir alana yıldırım düşmesiyle yangın oluştu. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve köyümüzdeki gençlerimizle bir hat oluşturduk.





7/24 NÖBET

1300 metreye hortum çektik, o şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayağı bir emek sarf ediliyor burada. Artvin İl Jandarma Komutanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve köyümüzdeki vatandaşlarımız 7/24 burada nöbet tuttu, tutmaya da devam ediyor." dedi.