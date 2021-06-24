Askeri Ceza Kanunu teklifi Meclis'ten geçti

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Asker kişilerin yargılanmasını düzenleyen yasa TBMM’de kabul edildi.

KANUNLA BİRLİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yasaya göre; General ve amiraller hakkındaki soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılacak.

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.