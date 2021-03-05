Ataşehir'de kenevir yetiştirilen eve baskın anı

Ataşehir’de iki şahsın uyuşturucu serasına çevirdiği gecekonduda, 2 milyon lira değerinde kenevir ele geçirildi.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

SERA KURDULAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'ndeki bir gecekondu içerisine sera kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, piyasa degeri 2 milyon lira olan 84 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. ve H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gecekonduyu kenevir serası kurdular VİDEO