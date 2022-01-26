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Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı kayıp

Atatürk'ün kullandığı fincan altlığı kayıp

İzmit Belediyesi tarafından açılan Atatürk Evi için manevi torunu Eriş Ülger tarafından sergilenmek üzere teslim edilen eserlerden fincan altlığının 2020 yılında kaybolduğu ortaya çıktı.