İsrail: İran'a yönelik saldırıda 200 uçakla 500 hedef vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük hava harekatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

"200 SAVAŞ UÇAĞI İLE 500 HEDEF VURULDU"

Saldırılar çerçevesinde yaklaşık 200 savaş uçağı ile İran’ın batı ve merkezi kesimlerinde yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, İran’a yönelik kapsamlı saldırının İran’ın balistik füze rampaları ve hava savunma sistemlerini hedef aldığını duyurdu.

Saldırılar kapsamında hedeflere yüzlerce mühimmat bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük sorti olmuş ve yüksek nitelikli istihbaratla desteklenen yakın planlamanın ardından yüzlerce uçağının eş zamanlı olarak senkronize edilmesiyle icra edilmiştir" denildi.

İRAN’IN HAVA SAVUNMA VE BALİSTİK FÜZE TESİSLERİNE SALDIRI

IDF’in resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, İran’ın hava savunma sistemlerine yönelik saldırıların hava sahası üstünlüğünün geliştirilmesini sağladığı ve İran’ın batısındaki fırlatma sahalarına ve ülkenin taarruz kapasitesine ağır darbe indirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Tebriz bölgesinde vurulan noktalardan birinin İran’ın balistik füze birimine ait olduğu ve buradan İsrail’e onlarca füze fırlatılmasının planlandığını savundu.

Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran’daki faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. Basında yer alan haberlerde saldırılarda F-35 ve F-15 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı aktarıldı.

"ABD, OPERASYONUN İLK 12 SAATİNDE İRAN'A YAKLAŞIK 900 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ"

ABD merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a yönelik Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatine ilişkin verileri haberleştirdi.

Haberde, ABD ordusu tarafından İran'a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.

Haberde İran'ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 füze fırlattığı belirtilirken, İran'ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı.

"NE DRON NE FÜZE, NE DE DENİZ GÜCÜ"

Adı açıklanmayan yetkili, İran'ın ABD Donanması'nın Bayren'deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.

Operasyonun amacının İran'ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi.

ABD'nin İran'ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD'li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD'li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi.