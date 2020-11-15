Avcılar'da koronavirüs ile mücadele kapsamında denetlenen 7 kahvehanede, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen iskambil ve okey oynayan 95 kişiye 3 bin 180’er TL para cezası kesildi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın talimatı ile oluşturulan aralarında Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu ekip Yeşilkent Mahallesi'nde denetledikleri 7 kahvehanede yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oynandığını belirledi.

Ayrıca, birçok iş yerinde masa veya sandalyelerin çok sık olduğu, sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görüldü.

Kahvede oyun oynayan müşteriler, görevlileri görünce ceplerinden çıkardıkları maskelerle yüzlerini kapattı.

Denetim ekibindekiler, kahvehanede oyun oynayanların HES bilgilerini de kontrol ederek, aralarında karantina kararı bulunan olup olmadığına da baktı.

Avcılar’da kahvehanede 10 dakika arayla ikinci oyun cezası ViDEO

10 DAKİKA SONRA YİNE OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR

Görevliler, masalarda oturanlardan kimliklerini alarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180’er TL idari para cezası kesti. İskambil oynanan bir kahvehaneden ayrılan görevliler, 10 dakika sonra tekrar geldiklerinde içeride başka kişilerin oturduğunu ve yine iskambil oynadığını görünce şaşırdı.

Görevliler, kısa süre sonra aynı kahvehanede bir masada iskambil oyunu oynayan 4 kişiye de 3 bin 180'er TL idari para cezası kesti.

BUZDOLABI VE KASALARDA ALKOLLÜ İÇECEK

Yeşilkent Mahallesi’ndeki başka bir kahveyi denetleyen görevliler oyun kuralının ihlal edilmesinin yanı sıra içerideki bir bölmede ve dış kapağı kapatılmış camlı buzdolabında kasalar dolusu alkollü içecek buldu. Bu iş yeri hakkında ise ruhsata aykırı alkollü içecek bulundurduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi.

95 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Oyun yasağını 7 kahvehanede ihlal eden 95 kişiye 3 bin 180’er TL’den toplam 302 bin 100 TL para cezası kesilirken, işletme sahipleri de uyarıldı. Birçok kahvehanede televizyon ekranında dışarıdan gelenleri gösteren güvenlik kameralarının bulunması dikkat çekti.