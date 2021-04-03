İstanbul Avcılar'da kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpayı bir adam kamyonun arkasına asılarak tutmaya çalıştı.

Avcılar Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpa yine kasanın arkasına tutunan adam tarafından düşmesin diye tutuldu.

İŞLEK YOLDA TEHLİKELİ MANZARA

Hareket halindeki kamyonda oluşan tehlikeli görüntü, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Avcılar’da nakliye kamyonunda korkutan görüntü-Video