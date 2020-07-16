- En Son Haber
- İç Haber
- Ayasofya için protokol imzalandı
Ayasofya için protokol imzalandı
Danıştay kararı ile müzeden cami statüsüne döndürülen Ayasofya için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kütür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.
- AA
- 16.07.2020 - 10:51
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden cami olarak açılacak Ayasofya için imzalanacak "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü” için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şüphenin olmaması Ayasofya'nın itinayla korunacağını belirtti.
Bakan Ersoy, Ayasofya'nın ücretsiz olarak turistlere açık olacağını da belirtti.
AYRINTILAR GELECEK...