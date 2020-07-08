Ayasofya'nın statü değişimine karşı çıkanlar

Ayasofya'nın statüsü bu hafta Danıştay kararı ile belli oluyor. Karar öncesi tepkiler artıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." açıklamasından sonra Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi çalışmaları hızla başlatılmıştı.

Karar için Danıştay'dan gelecek açıklama beklenirken Ayasofya'nın statü değişimine hem Türkiye'den hem de dış ülkelerden tepkiler, artarak geliyor.

Ayasofya'nın statüsünün değişmesine kim ne dedi?

Tüm açıklamaları sizler için derledik...

CHP'Lİ VEKİL: "SULTANAHMET CAMİİ DE MÜZE OLMALI"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Sultanahmet Camii'nin de Ayasofya gibi evrensel miras olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

YUNAN BAŞPİSKOPOSU: TÜRKİYE BUNA CÜRRET EDEMEZ

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başpiskoposu, "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." diye konuştu.



TÜEKİYE ERMENİ PATRİĞİ: AYASOFYA İBADETE AÇILSIN

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan konu hakkında şunları söyledi "Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine, diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.Ayasofya ibadete açılsın."

İSTANBUL RUM PATRİĞİ: MÜZE KALSIN

Ayasofya'nın cami olması için başlatılan çalışmaların ardından İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos "Ayasofya müze kalsın" dedi.

RUSYA: İYİ DÜŞÜNÜN

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın ibadethaneye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili, “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz” dedi.

ABD: MÜZE KALMALI

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yayınlanan yazılı açıklamada "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

FRANSA: HERKESE AÇIK KALMALI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın herkese açık kalması gerektiğini savundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya'nın herkese açık olarak kalmasını isteriz." denildi.

İMAMOĞLU: İHTİYAÇ BULUNDUĞUNA İNANMIYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir panelde Yunan gazetecinin Ayasofya sorusuna, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı



