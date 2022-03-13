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Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemide Boğaz'dan geçti

Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemide Boğaz'dan geçti

Rusya’dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçti.