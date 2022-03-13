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    Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemide Boğaz'dan geçti

    Rusya’dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçti.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 22:03
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    Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemide Boğaz'dan geçti

    Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü 'M/T Mubariz İbrahimov' isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

    BOĞAZDAN GEÇTİ

    Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı’ndan geçti.

    Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemide Boğaz dan geçti #1

    17 MART'TA MERSİN LİMANI'NDA OLACAK

    Rusya’dan Türkiye'ye gelen ikinci ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

    Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemide Boğaz dan geçti #2


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