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    Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı

    Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı

    Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 03:38
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    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sebebiyle Rusya'da demirleyen içerisinde tonlarca ayçiçeği yağı barındıran yük gemileri Türkiye'de gündem olmuştu.

    Gemiler, Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etmişti.

    Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı - Video

    YÜK GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NA ULAŞTI

    Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

    Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

    Rusya dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı #1

    MERSİN LİMANI'NA 15 MART'TA VARACAK

    İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

    Rusya dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı #2

    Rusya dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı #3

    Rusya dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı #4

    Rusya dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’na vardı #5


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