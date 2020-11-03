Ayda Gezgin, yaşam üçgeninde bulundu

Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan minik Ayda'yı kurtaran ekipteki kişi o anları anlattı.

4 yaşındaki Ayda bebek, İzmir depreminde umudun bir başka adı oldu.

Arama kurtarma ekipleri, Rıza Bey Apartmanı enkazındaki Ayda Gezgin'e 91 saat sonra sağ olarak ulaştı.

Minik Ayda, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Ekipler, 4 yaşındaki Ayda'yı yaşam üçgeni pozisyonunda buldu.

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yaşananları, "Bir çığlık sesi duydum. Arkadaşa dedim ki jeneratörü durdur, ses duydum. Daha sessiz bir ortam olsun diye herkes bağırdı. Ben Ayda, iyiyim dedi. Tamam Ayda, geliyoruz dedik." şeklinde anlattı.

"YAŞAM ÜÇGENİNDE BULAŞIK MAKİNESİ VARDI"

Ayda'nın nasıl bulunduğunu da anlatan Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesinin arasındaydı. Elini salladı." dedi.

91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

Ayda'nın sesini ilk duyan itfaiyeci Nusret Aksoy o anları anlattı ViDEO

Ayda bebeğin kurtarılma anı ViDEO