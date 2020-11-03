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    Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri

    Enkaz altında kalan minik Ayda'nın yeni görüntüleri yayınlandı. Bir kurtarma görevlisinin, Ayda ile konuştuğu görüldü.
    • AA
    • 03.11.2020 - 15:02
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 15:16
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    Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri

    İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, yeni bir mucize yaşattı.

    Minik Ayda, hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilerine köfte ve ayran istediğini söyledi.

    SAĞ KURTARILAN AYDA'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

    Ayda ile onun kurtarılmasında görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın, enkaz altındaki konuşmalarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde Erdoğan'ın Ayda Gezgin'in elinden tutması, ona moral vermeye çalışması yer alıyor.

    Ayda bebeğin enkaz altındaki görüntüleri ViDEO

    Ayda Gezgin in enkaz altındaki görüntüleri #1

    "ATAKAN DIŞARDA SENİ BEKLİYOR"

    Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.

    "BENİM ELİM SENDE"

    Görüntülerde Erdoğan, elini tuttuğu Ayda'ya kendisinin adını soruyor.

    "Cem" yanıtını alması üzerine Erdoğan, "Kurban olurum ben senin o diline. Herkes burada. Baban seni bekliyor. Tut elimi. Benim elim sende. Yanındayım, hep yanındayım." diyor.

    Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

    Ayda Gezgin in enkaz altındaki görüntüleri #2

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