Yeni liste geldi: Köfte, etliekmek, kebap, pide, kıyma içinden bakın neler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde yaptığı incelemeler sonucunda yeni markaları kamuoyuna açıkladı.

Yapılan incelemelerde özellikle köfte, etliekmek, kebap, pide ve kıyma gibi yaygın tüketilen et ürünlerinde şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı.

Bakanlığın paylaştığı listede hangi markaların hangi ürünlerinde ne tür sorunlara rastlandığı da tek tek belirtildi.

SAKATAT VE KANATLI ETİ ÇIKTI

Söz konusu ürünlerin içine sakatat ve kanatlı etlerinin karıştırıldığı ortaya çıktı.

Gıda güvenliği uzmanları, tüketicilerin ürün seçerken daha dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

İşte hileli markaların listesi: