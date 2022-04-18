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    Aydın'da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü

    Aydın Nazilli'de 55 yaşındaki Nurten Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı. Ekipler, çöpü 2 günde boşalttı.
    • 18.04.2022 - 21:59
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    Aydın'da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurten Arzuman’ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, belediyeye şikayette bulunuldu.

    Çöp ev olduğu tespit edildi

    Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arzuman'ın evinin çöp ev olduğunu tespit etti.

    DHA'nın haberine göre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gün süren çalışmaları sonucunda Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı.

    Daha önce de 4 kez temizlendiği ortaya çıktı

    Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi.

    Aydın da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü #1

    Aydın da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü #2

    Aydın da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü #3

    Aydın da bir evden çıkan 4 kamyon çöpün temizlenmesi 2 gün sürdü #4


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