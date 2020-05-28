Polis, takibe aldığı çiçekçi dükkanına düzenlediği baskında 16 kök kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi, gözaltına alınan dükkan sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri, Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle’sinde bulunan bir çiçekçi dükkanında özel günlerin dışında da normalde çiçek almayan kişilerin bile sürekli çiçek aldığını tespit etti.

Aydın'da ciçekli uyuşturucu servisi polise takıldı VİDEO



ÇİÇEKLERİN BAĞIMLILARA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dükkandan çıkan çiçeklerin genellikle madde bağımlısı kişilere gittiğini tespit eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Birol T’yi ve işlettiği çiçekçi dükkanını takibe aldı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Önceki gün çiçekçi dükkanına operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 kök kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi.

1 KİŞİ TUTKLANDI

Birçok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Birol T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.