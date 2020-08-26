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    Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü

    Söke ilçesinde çıkan orman yangını, yoğun çabalar sonucu söndürülebildi.
    • AA
    • 26.08.2020 - 01:07
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    Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü

    Aydın'ın Söke ilçesi Güzeltepe Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    5 DEKAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Mahalle sakinleri ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

    Aydın da çıkan orman yangını söndürüldü #1

    Aydın da çıkan orman yangını söndürüldü #2

    Aydın da çıkan orman yangını söndürüldü #3

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