Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü
Söke ilçesinde çıkan orman yangını, yoğun çabalar sonucu söndürülebildi.
- AA
- 26.08.2020 - 01:07
Aydın'ın Söke ilçesi Güzeltepe Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 DEKAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Mahalle sakinleri ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.