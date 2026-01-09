Aydın'da feci kazada motosikletli genç can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'da Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında 09 AKG 965 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Demir (22) hakimiyetini kaybetti.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarparak defalarca takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan genç sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.