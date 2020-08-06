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    Aydın'da kaybolan Özlem 3 gündür aranıyor

    Karpuzlu ilçesinde, ineklerini sağmak için evlerinin arkasındaki ahıra giden 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan 3 gündür haber alınamıyor.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 21:52
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    Aydın'da kaybolan Özlem 3 gündür aranıyor

    Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin kırsal Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Kuru Ailesi'nin 5 çocuğundan biri olan Özlem Kuru, 3 Ağustos'ta inekleri sağacağını söyleyerek evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti.

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    AHIRA GİTTİ GERİ DÖNMEDİ

    Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızının dönmemesi üzerine merak eden Ercan Kuru, ahıra gittiğinde kızını bulamadı.

    Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızını bulamayan Kuru, ertesi sabah jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

    Jandarma, Özlem'in genç kızın bulunması için bölgede çalışma başlattı.

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    "ADETA SIR OLDU"

    Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 3 gündür aramadığımız yer kalmadı. Her çalan kapıda, telefonda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı gören ya da yerini bilen varsa lütfen, insanlık namına güvenlik güçlerine bildirsin. 3 gündür gözümüze uyku girmiyor. Hayatımız alt üst oldu. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

    ACILI BABA KIZINA SESLENDİ

    Ercan Kuru, kızına da seslenip, "Özlem, neredesin, kızım çık ortaya" diye konuştu.

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