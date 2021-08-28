Aydın'da mazgalda mahsur kalan yavru kedi 10 gündür çıkarılamadı

Efeler ilçesinde yağmur suyu mazgalında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin de çabalarına rağmen 10 gündür kurtarılamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi Ayko mevkisinde, 17 Ağustos'ta, bölge halkı, yağmur suyu mazgalının altından kedi sesi geldiğini duydu. Kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşların, mama ve su verip 3 gün uğraşmasına rağmen kedi bulunduğu yerden çıkmadı.

İTFAİYE MAZGALI KESTİ, YİNE ÇIKARAMADILAR

Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri mazgalı kesip yerinden sökerek kediyi kurtarmak istedi, ancak başarılı olunamadı. Yolun 2 gün boyunca trafiğe kapatılıp, sökülen mazgallar açık bırakılarak kedinin kendiliğinden çıkmasının beklenmesi kararlaştırıldı.

Aydın'da mazgalda mahsur kalan yavru kedi 10 gündür kurtarılamadı-Video

"10 GÜNDÜR YAVRU KEDİ İÇİN BEKLİYORUZ"

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç, ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "10 gündür de burada yavru kedinin kurtarılması için bekliyoruz. Bir an önce kurtarıp, sağlık kontrolü için kliniğe götürmek istedik fakat yavruya ulaşamadık. İtfaiye ekipleri de ulaşamadı yavru kediye. Mazgallar açıldı, şu an kalabalık, ses ve gürültü olduğu için yavru korkup saklanmış. 2 gün mazgalların açık kalmasını istedik etrafı da şerit çekilecek. Mazgala kapan da koyacağız. İnşallah yavru kedimizi sağ salim yakalayacağız" dedi.

Sıla Güllüce de, "Geldiğimde kedi 3 gündür mazgaldaydı. Bugün 10'uncu gün ve halen burada mazgalda. Kapan kurduk, yaş mama, süt, su verip besledik ama hiçbiri çözüm olmadı. İtfaiye ekipleri geldi, mazgalı açtı. Ümidimizi kaybetmedik. Çıkartmak istediğimizde de korkup saklanıyor ama çıkış yolunu bulamıyor. Tek çaremiz beklemek" diye konuştu.

KEDİYİ KURTARMAK İÇİN MAZGALA GİRİP, O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Mazgalın içine giren Paşahan Kabakçı (9) da kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Kanal boyunca ilerleyerek kediye ulaşan Kabakçı, ne yaptıysa kediyi dışarı çıkartamadı. Kabakçı, o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Kabakçı, "Küçük olduğum için, rahat hareket edebildiğimden mazgala girdim. Kedi tam yakalayacağım sırada kaçtı" dedi.