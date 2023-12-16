Aydın'da pitbull dehşeti! Köpeğini gezdirirken saldırıya uğradı Kuşadası ilçesinde köpeğini gezdiren kadın, bir evin bahçesinde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA

Türkiye gündeminde geniş yer bulan bir konu da saldırgan köpek dehşetleri.

Saldırgan köpekler bu zamana kadar sayısız can alırken, vatandaşlar sokakta yürümeye dahi çekinir oldu.

Yurdun dört bir yanından her yeni günde bir farklı vahşet haberi daha geliyor.

Bu kez adres Aydın'ın Kuşadası ilçesi.

Pitbull saldırdı

Saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İskender Sokak üzerinde meydana gelen olayda, İran vatandaşı olduğu öğrenilen M.M. isimli kadın, köpeğini gezdirdiği sırada bir evin bahçesinde sahipli olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Kolundan yaralandı

M.M. kendisine ait pekinez cinsi köpeğini kurtarmak istediği sırada sağ kolundan yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan M.M., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)