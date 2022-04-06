Petrol
101.98
-4.37%
Euro
16.06
0.01%
Dolar
14.73
0.14%
Altın
911.58
0.07%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
648.686
-4.61%
BTXN Coin
31.96
1.58%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Aydın'da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi

    Aydın Karacasu'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 21:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gayre Mahallesinde A.S. ve H.D. isimli 2 şüphelinin Kültür Tabiat Varlığı niteliğinde küvet bulundurduğu ve bu küveti satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

    Roma dönemine ait küvet ele geçirildi

    Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.S. ve H.D.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada M.Ö. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mermer küvet, Roma dönemine ait 4 sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

    Ele geçirilen küvet Gayre Müzesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Aydın da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'deki liseli, şakalaştığı arkadaşını bıçakladı
    3. Sayfa

    Kayseri'deki liseli, şakalaştığı arkadaşını bıçakladı

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşuna fırtına engeli
    Gündem

    Rize-Artvin Havalimanı test uçuşuna fırtına engeli

    Görüş Bildir