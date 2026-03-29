İstanbul'dan Sakarya'ya kokain getirenler gişede yakalandı

Zehir tacirlerine geçit yok..

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarda teknik ve fiziki takibe aldığı B.S.'nin (38) İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Şüphelinin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu üzerinde takibe alındı. Ekipler, aracı Adapazarı gişeleri uygulama noktasında durdurdu.

17 PARÇA SATIŞA HAZIR KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerince araçta yapılan detaylı aramada satışa hazır 17 parça halinde toplam 12.20 gram kokain maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.