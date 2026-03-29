Muğla'da kaçak avlanan 80 kilo kefal balığına el konuldu

Muğla'da ekipler, kaçak avla mücadelesini sürdürüyor..

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında tespit edilen kaçak avcılık faaliyetinde kullanılan balıklara, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

16 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili şahsa ise 16 bin 106 TL idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.