Aydın'da trafik kazası: 1 ölü Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Aydın'da Işıklı Mahallesi Nazilli-Beydağ yolu üzerinde, ilçede esnaflık yapan Mustafa Can (56) patpat olarak bilinen tarım aracı ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ağır yaralandı

Metrelerce yükseklikteki uçurumdan araç ile yuvarlanan Can ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Can'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi

Nazilli'den de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Can, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Can'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)