Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, trafikte can güvenliği de tehlikeli bir boyuta ulaşıyor..
Son kavga Aydın'da yaşandı..
Didim ilçesinde, turistleri taşıyan tur otobüsünün trafikteki tartışmada taşlanması ve sürücünün de yaralanmasına sonucu soruşturma başlatıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan İ.H.K., M.K., M.K., M.T., M.K. adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU
Dün, Akbük Mahallesi'nde, içerisinde Polonyalı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E., trafikte henüz belirlenemeyen nedenle otomobildeki kişilerle tartışmıştı.
Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, aracı taşlamıştı. Olayda hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 trafik cezası uygulandığı, 61 bin 741 lira idari para cezası kesildiği belirtilmişti.
Ayrıca suçta kullanılan 3 aracın, 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekildiği belirtilmişti.
SALDIRI KINANDI
Öte yandan saldırı kınandı.
TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
10 Haziran 2025 tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinde tur faaliyeti gerçekleştiren ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyoruz.
Turistlerin bulunduğu otobüse yönelik taşlı saldırı, Türk turizmine, misafirperverliğimize ve Anayasal seyahat özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir tehdittir. Sektör emekçilerimizin ve yabancı turistlerin can güvenliğini riske atan bu hukuk dışı eylemi kınıyor; TÜRSAB olarak turizmin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi için her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Olayın hemen ardından saldırganların yakalanması için süratle harekete geçen başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temennisi ile menfur saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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