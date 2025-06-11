DHA

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, trafikte can güvenliği de tehlikeli bir boyuta ulaşıyor..

Son kavga Aydın'da yaşandı..

Didim ilçesinde, turistleri taşıyan tur otobüsünün trafikteki tartışmada taşlanması ve sürücünün de yaralanmasına sonucu soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan İ.H.K., M.K., M.K., M.T., M.K. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Dün, Akbük Mahallesi'nde, içerisinde Polonyalı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E., trafikte henüz belirlenemeyen nedenle otomobildeki kişilerle tartışmıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, aracı taşlamıştı. Olayda hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 trafik cezası uygulandığı, 61 bin 741 lira idari para cezası kesildiği belirtilmişti.

Ayrıca suçta kullanılan 3 aracın, 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekildiği belirtilmişti.

SALDIRI KINANDI

Öte yandan saldırı kınandı.

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: