Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 sığınmacı kurtarıldı
Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca 41 sığınmacı Türk karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıları kurtardı.
- AA
- 27.08.2020 - 22:24
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası açıklarında 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.