Dolar
7.3537
-0.1181%
Euro
8.7045
-0.1594%
Altın
1929.69
-1.2441%
Borsa
1108.93
0.9017%
G. Altın
456.856
-1.2732%
Bitcoin
82947.43
-2.6243%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 sığınmacı kurtarıldı

    Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca 41 sığınmacı Türk karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıları kurtardı.
    • AA
    • 27.08.2020 - 22:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 sığınmacı kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası açıklarında 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

    Aydın da Yunanistan ın Türk karasularına ittiği 41 sığınmacı kurtarıldı #1

    Aydın da Yunanistan ın Türk karasularına ittiği 41 sığınmacı kurtarıldı #2

     

    Görüş Bildir