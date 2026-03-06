Aydın’ın içme suyu kaynağı Sarıçay’da kirlilik alarmı

Aydın’da Beşparmak Dağları’nın yüksek kesimlerinden doğarak Büyük Menderes Nehri’ne ulaşan Sarıçay’da, çevre kirliliği dikkat çekmeye başladı. Sarıçay Barajı’nı besleyerek Aydın’ın önemli bir içme suyu kaynağı olması planlanan akarsuda görülen atıklar, doğa ve çevre tutkunlarını endişelendirdi.

Sarıçay’ın geçtiği Çalışlı bölgesinde yapımı süren barajın tamamlanmasıyla Kuşadası, Söke, Davutlar ve Güzelçamlı’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Ancak çevreye gelişi güzel bırakılan atıklar, bu önemli su kaynağını tehdit ediyor.

"MADEN ATIKLARI VE PLASTİKLER, SUYU TEHDİT EDİYOR"

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Sarıçay’da yaptıkları arazi incelemelerinde ciddi çevre sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Sürücü, barajın üst kesimlerinde faaliyet gösteren bazı maden ocaklarının atıklarının akarsuya karıştığının gözlemlendiğini ifade ederek, son yağışlarla birlikte plastik kirliliğinin de arttığını söyledi.

Bazı kişilerin yağışları fırsat bilerek “su götürür” düşüncesiyle plastik atıkları akarsuya bıraktığını dile getiren Sürücü, çay kenarlarına araçlarla dökülen ya da doğaya gelişigüzel atılan çöplerin yağışlarla birlikte suya taşındığını kaydetti.

Akarsu içindeki ağaç dalları ve bitkilerin üzerinde biriken plastiklerin doğada çarpıcı bir kirlilik görüntüsü oluşturduğunu belirten Sürücü, Sarıçay’ın mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

"PLASTİK ATIKLAR EN BÜYÜK ÇEVRE SORUNLARINDAN BİRİ"

Yaptıkları incelemelerde en yaygın atığın plastik poşetler olduğunu dile getiren Sürücü, geçmişte alışverişte file ve bez torbaların kullanıldığını hatırlattı.

Günümüzde plastik poşetlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade eden Sürücü, şunları söyledi:

Bu durum plastik kirliliğini günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri haline getirdi. Sorun yalnızca Sarıçay’la sınırlı değil. Ne yazık ki derelerimiz, çaylarımız, sulak alanlarımız ve deniz kıyılarımız plastik atıklarla dolu.

Sürücü, doğanın korunması için vatandaşların plastik kullanımında daha dikkatli olması ve çevreye atık bırakmaması gerektiğini sözlerine ekledi.