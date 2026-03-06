İzmir'de okullardan bilgisayar ve elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

İzmir'de eğitim yuvaları soyuldu...

Karşıyaka ilçesinde bir Bilim ve Sanat Merkezi'ne giren hırsız, öğrencilerin kullandığı bilgisayar ve çokça elektronik eşyayı çalıp kaçtı.

Sabah okula gelen yetkililer eşyaların çalındığını görüp, durumu polise bildirdi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde; yüzünü kumaş parçasıyla gizleyen bir kişinin spor salonunun arızalı kapısından binaya girip, içerideki kapalı ahşap kapıları tekmeleyerek açtığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin, okulun konferans salonu ve dersliklerinden 3 dizüstü bilgisayar, 1 projeksiyon cihazı, 4 flaş bellek, 2 bilgisayar RAM’i, 1 telsiz telefon, 3 bluetooth özellikli mouse ve 1 projeksiyon perde kumandası çaldığı tespit edildi.

Aynı binada bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’nden ise 1 dizüstü bilgisayar, 2 yaka mikrofonu, 1 bluetooth kumandalı tripod ile 360 derece döner başlıklı telefon tutucunun çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler yaptıkları incelemede şüphelinin Fatih B. olduğunu tespit etti. Fatih B.'nin adresi belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerinin yakın takibi sonrası yakalandı.

Şüphelinin çaldığı malzemelerin bir kısmı evinde, sattığı 3 dizüstü bilgisayar, 1 projeksiyon cihazı ve 1 projeksiyon kumandası ise Örnekköy Mahallesi’nde bulunan bir telefon dükkanında ele geçirildi. İş yeri sahibi S.T. de gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fatih B.’nin 2 Mart'ta Örnekköy’de meydana gelen 'Açıktan hırsızlık' olayının da şüphelisi olduğu ve ayrıca ‘Hırsızlık’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten yaralama’ gibi suçlardan toplam 21 kaydı bulunduğu belirlendi.

MALZEMELERİN ÇOĞU OKULA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan olayla ilgili soruşturmada Fatih B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan malzemelerin çoğunun okul yönetimine teslim edildiği öğrenildi.