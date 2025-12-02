AYM, aday sürücü düzenlemesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi (AYM), 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 17. maddesindeki aday sürücülüğe ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

MARDİN'DE AYM'YE BAŞVURU

Mardin 1. İdare Mahkemesi, söz konusu maddede yer alan “Aday sürücülüğün süresi ile aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden belgelendirme şartlarının yönetmelikle düzenleneceği” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Başvuruda, aday sürücü belgesinin hangi hallerde iptal edileceğinin kanunla belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Mahkeme ayrıca temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir konuda idareye sınırsız düzenleme yetkisi verildiğini belirtti.

AYM: "BELİRSİZ DÜZENLEME, TEMEL HAKKA MÜDAHALE NİTELİĞİNDE"

Başvuruyu değerlendiren AYM, hükmün Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Mahkeme, kuralın yönetmelikle belirlenen durumlarda aday sürücülerin belgelerinin iptal edilmesine imkân tanıdığını hatırlatarak, bunun bireyin özel hayatının bir parçası haline gelen araç kullanma imkanını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Kararda, özel hayata saygı hakkını sınırlandıran düzenlemelerin mutlaka kanunla yapılması gerektiği vurgulandı.

"YASAL ÇERÇEVE ÇİZİLMEMİŞ, YETKİ TAMAMEN İDAREYE BIRAKILMIŞ"

AYM’nin gerekçesinde, aday sürücü belgesinin hangi durumlarda iptal edileceğine dair kanunda bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekildi. Şu değerlendirmelere yer verildi:

Kanunda iptale yol açacak eylemlerin açıkça belirtilmediği,

Bu hususta tüm belirleme yetkisinin idareye bırakıldığı,

Böylece özel hayata saygı hakkına getirilen sınırlamanın “kanunilik” şartını karşılamadığı.

Mahkeme, “Açıklanan nedenlerle kuralın Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu” tespitine yer vererek düzenlemenin iptaline hükmetti.