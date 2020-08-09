Bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe: Şoförün kafası eğikti

İstanbul'daki otobüs kazasında yaşadıklarını anlatan 7 yaşındaki Yunus Efe, "Şoför uyuyakalmış" dedi.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından ablası ile birlikte yaralı olarak kurtulan Yunus Efe Zurnacı o anları anlattı.

Feci kazada 7 yaşındaki Yunus Efe'nin bir bacağı kırıldı.

Kaza anını anlatan Zurnacı, "Ablam arabada uyuyordu. Uyandırdım. Ablam eline telefonu aldı. Şoför uyuyakalmış. Araba kendi kendine kayıp duvara çarptı. Ben uyanıktım. Yere düştüm. Ablam cam kenarındaydı. Ben yere düştüm. Sonra kalktım ablamın elinden tuttum çıkardım. Ambulansa bindik hastaneye geldik. Camlar patlamıştı.

"ŞOFÖR UYUYORDU"

Koltuklar çıkmıştı yerinden. İnsanlar çok kötüydü. Çok kötü şeyler oldu. Bütün insanlar yaralıydı. Çok karışıktı orası. Herkes çıkmak için can atıyordu. Viraj gibi bir yer vardı. Bir de duvar vardı. Galiba direksiyon ya da araba kaydı oraya çarptık. Şoförün kafası eğikti. Uyuyordu. Sonra da kaza oldu." dedi.

"KIZIM ARADI, 'BABA BENİ KURTAR' DEDİ"

Kazada kızı ve oğlu yaralanan Erdoğan Zurnacı ise, kızından telefon gelir gelmez hastaneye ulaştığını söyledi.

Zurnacı, "Firmadan ne kimse geldi ne gördü ne aradı. Arayıp soran kimse yok. Şu an hastanedeyiz, oğlum ve kızım burada. Kızımın durumu ağır. Boynunda belinde bacaklarında kırıklar var. Ben oğluma sordum. Oğlum şoförün uyuduğunu gördüğünü söyledi.

Zaten doktorlar hemen müdahale etmiş Allah razı olsun hepsinden. Kızım beni sabah başka bir numaradan aradı. Kaza esnasında telefonunu kaybetmiş. Başka bir numaradan aradı 'Baba beni kurtar' dedi. Hepsi bu kadar. Sonra buraya geldik." diye konuştu.











