Bağcılar’da zabıta cemaati tek tek denetledi

Zabıta ekipleri cuma namazı öncesinde ilçedeki camilerin abdest alma yerlerinde, iç ve dış mekanlarında koronavirüs denetimi yaptı. Toplamda 50 caminin denetlendiği belirtildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla camilerde alınan önlemler de kontrol ediliyor.

CUMA NAMAZI ÖNCESİ DENETLENDİ

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından cuma namazı öncesi ilçedeki camiler koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Ekipler, camilerde İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına baktı.

İBADET ALANLARI KONTROL EDİLDİ

Öncelikle şadırvanlara giren ekipler, abdest alma yerlerindeki hijyen koşullarını ve havalandırma sistemini inceledi.

Abdestini alan vatandaşlar, kapalı alanda fazla zaman geçirmemeleri konusunda bilgilendirildi.

Daha sonra da cami içine girilerek ibadet alanlarının temizlenip temizlenmediğine ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.

SECCADELERİN MESAFESİNE DİKKAT EDİLDİ

Camiye gelenlere avluda görevli sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıldı.

Vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına bakıldı. Seccadelerin sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirilmesine dikkat edildi.

Camidekilerin koronavirüs kapsamında alınan önlemlere çoğunlukla uyduğu gözlemlendi.

Öte yandan tüm zabıta ekiplerinin görevli olduğu uygulamada, ilçedeki 50 cami denetlendi.