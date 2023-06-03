Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı
İHA

İstanbul'da Bağdat caddesinde saat 03.00 sularında, ticari şoförü sola dönmek istediği sırada yanından geçen otomobille çarpıştı.

Sürücü ve yolcu yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi caddenin kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. sonucu taksi sürücüsü ve yolcusu hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı

Araçlar yoldan kaldırıldı, trafik normalde döndü

Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi'nde trafiğin tek şeritten verilmesiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.