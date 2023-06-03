Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı Bağdat Caddesi'nde bir ticari taksi ve otomobil karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA İstanbul'da Bağdat caddesinde saat 03.00 sularında, ticari taksi şoförü sola dönmek istediği sırada yanından geçen otomobille çarpıştı. Sürücü ve yolcu yaralandı Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi caddenin kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu taksi sürücüsü ve yolcusu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçlar yoldan kaldırıldı, trafik normalde döndü Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi'nde trafiğin tek şeritten verilmesiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.