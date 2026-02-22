Baharın müjdecisi geliyor: Marteniçka nedir, ne zaman takılır?

Baharın müjdecisi ve Balkanlar’ın bin yıllık kadim geleneği olan Marteniçka, gündemde yerini aldı.

Doğanın uyanışını, sağlığı ve bereketi simgeleyen bu köklü gelenek, "Baba Marta" günlerinin gelişiyle birlikte umut dolu dileklerin taşıyıcısı oluyor.

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, her yıl 1 Mart’tan itibaren takılan, kırmızı ve beyaz yün iplerden hazırlanan geleneksel bir süstür.

Beyaz renk saflığı, uzun ömrü ve huzuru simgelerken, kırmızı renk sağlığı, gücü ve bereketi temsil eder.

Balkan kültüründe, özellikle Bulgaristan’da baharın gelişini kutlamak amacıyla sevdiklere hediye edilir.

MARTENİÇKA SATIN ALINIR MI?

Bu geleneği diğerlerinden ayıran en önemli kural, Marteniçka'nın asla satın alınmamasıdır.

İnanca göre Marteniçka, bir başkası tarafından sevgiyle hediye edilmelidir. Bileğe bağlanırken mütevazı bir dilek tutulur ve bu dileğin gerçekleşmesi için sabırla beklenir.

Sadece insanlara değil, meyve ağaçlarına, evlere ve hatta ev hayvanlarına da yeni tarım yılının bereketli geçmesi için takılabilir.

NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Marteniçkalar, takvimdeki belirli bir güne göre değil, doğadaki bir değişime göre çıkarılır. Geleneğe göre bileklikteki ipler, baharın habercisi olan kırlangıç veya leylek görülene kadar taşınmalıdır.

İlk leylek görüldüğünde bileklik çıkarılır ve baharda çiçek açan ilk ağacın dalına bağlanır. Bu ritüelin, tutulan dileklerin gerçekleşmesini sağlayacağına inanılır.