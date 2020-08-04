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    Bahçedeki eşini domuz sanarak vurdu

    Kastamonu'da bir şahıs, bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 15:58
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 15:58
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    Bahçedeki eşini domuz sanarak vurdu

    Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında Yakup Zengin (52), mısır bahçesine domuz beklemeye gitti.

    Zengin, tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Bahçedeki eşini domuz sanarak vurdu #1

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