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- Bahçedeki eşini domuz sanarak vurdu
Bahçedeki eşini domuz sanarak vurdu
Kastamonu'da bir şahıs, bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü.
- İHA
- 04.08.2020 - 15:58
- Güncelleme : 04.08.2020 - 15:58
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında Yakup Zengin (52), mısır bahçesine domuz beklemeye gitti.
Zengin, tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.