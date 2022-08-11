İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sokakta su borusu patladı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mağdur olan vatandaş, "Asfaltı deldiler, su borusunu patlattılar. Su 12 metreye kadar yukarı çıktı" dedi.

Dün öğle saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde İSKİ ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Çalışma esnasında iş makinesi su borusunu patlatınca ortalık adeta göle döndü.

Öte yandan yaklaşık 12 metre boyunca fışkıran su, bölgedeki ev ve iş yerlerine de girdi.

Ev ve iş yerleri zarar gördü

Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Apartman sakinlerinin eşyası ve sokaktaki esnafın ürünleri zarar görürken bazı binaların dış cephelerinde ve balkonlarında da hasar oluştu.

Bahçelievler'de su borusu patladı: Ev ve iş yerlerini su bastı VİDEO

Şalterleri indirdiler

Tazyikli şekilde fışkıran su, ev sahibinin elektrik tesisatına da gelince mağdur vatandaşlar, elektrik akımı için önlem alarak şalterleri indirmek zorunda kaldı.

Apartmanın üçüncü katında oturan Murat Özcan, İSKİ'nin iki hafta önce aynı yerde çalışma yaptığını söyledi.

O anlar, çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

"Su borusunu patlattılar"

Özcan, "15 gündür İSKİ'nin bir çalışması var. Önce geldiler buraya boruları döşediler, kapattılar. Güzelce asfaltladılar. Sonra bir daha geldiler asfaltı deldiler, su borusunu patlattılar. Su 12 metreye kadar yukarı çıktı. Üçüncü katta oturuyorum, evimin içi olduğu gibi su oldu." diye konuştu.

İtfaiyeden olumsuz yanıt aldılar

AA'nın aktarımına göre; suyun tahliyesi için itfaiyeden yardım istediklerini aktaran Özcan, olumsuz yanıt alınca kovalarla tahliyeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Prizlerden bile su geldi"

Özcan, hasar tespiti için ekspertiz yapılacağı konusunda İBB ekiplerinin kendilerine bilgi verdiğini kaydederek, "Mühendisleri burada, yarın ekspertiz getireceklerini söylediler. Şu an ne kombimi ne de elektriklerimi açabiliyorum. Elektriğim var ama açamıyorum, prizlerden bile su geldi. Balkonum olduğu gibi su, betonu düşmek üzere. İçeride bilgisayara, telefona, yatağa, kitaplarıma su gelmiş, ıslanmadık yer kalmadı. Bütün parkelerim gitti, kitaplarım gitti, televizyon alıcısından bile sular akıyor şu an. Yarın ekspertiz geldiğinde ne olacak göreceğiz." diye konuştu.

"Bazı yerleri kuruttuk ama evimde yemek yiyemiyorum"

İSKİ'nin sokaktaki çalışmasının bir türlü bitmemesine tepki gösteren Özcan, "En çok hasarı gören benim dairem ile bir alt kat. Onlarda da elektrik prizlerinden sular geliyordu. Orayı da tahliye ettik, burayı da tahliye ettik. Bazı yerleri kuruttuk ama evimde yemek yiyemiyorum. İşten döndüm, direkt su patlamasına geldim. Şu an sadece bir odanın prizlerini kuruttum, orayı kullanıyoruz. Hava karardığında elektriğe ihtiyacımız olacak.'' dedi.

"Ben nasıl riski göze alıp da elektrikleri açayım?"

Geceyi elektriksiz geçirmek durumunda kalacaklarına vurgu yapan Özcan, "Evde iki çocuğum var. Ben nasıl riski göze alıp da elektrikleri açayım? İçeride bir kablo yanacak olsa sırf benim evimi değil, binayı tehdit etmiş olurum." ifadelerini kullandı.