Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanındayız

Sudan Ortaklık Konferansı'na katılan Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın ardından yaptığı paylaşımda, "Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan Ortaklık Konferansı'na katıldıklarını belirtti.

"ULUSLARARASI DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Çavuşoğlu paylaşımında, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini kolaylaştıracak. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.