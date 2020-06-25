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    Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanındayız

    Sudan Ortaklık Konferansı'na katılan Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın ardından yaptığı paylaşımda, "Sudan halkının her zaman yanında olacağız" dedi.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 19:23
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    Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanındayız #1

     

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan Ortaklık Konferansı'na katıldıklarını belirtti.

    "ULUSLARARASI DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

    Çavuşoğlu paylaşımında, "Dost ve kardeş Sudan'a bu dönemde uluslararası destek çok önemli. Yaptırımların kaldırılması ve yapısal reformlar, Sudan'ın küresel ekonomiyle bütünleşmesini kolaylaştıracak. Sudan halkının her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanındayız #2

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