Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Pakistan mevkidaşlarıyla görüştü.

İRAN VE ABD MÜZAKERESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.