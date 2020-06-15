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- Bakan Koca: 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Bakan Koca: 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."
- AA
- 15.06.2020 - 15:54
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."
Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.