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Bakan Koca: 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan Koca: 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."