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    Bakan Koca: 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

    Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."
    • AA
    • 15.06.2020 - 15:54
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    Bakan Koca: 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

    Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."

    Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

     

     

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