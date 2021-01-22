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    • Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde korona aşısı olduğu anları paylaştı

    Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde korona aşısı olduğu anları paylaştı

    Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
    • AA
    • 22.01.2021 - 00:08
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 00:14
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    Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde korona aşısı olduğu anları paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde aşı olduğu anları paylaştı.

    "BÜYÜKLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLEREK ONLARI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ"

    Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, koronavirüs aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde korona aşısı olduğu anları paylaştı İZLE

    VATANDAŞLAR MEMNUN

    Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

    Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde korona aşısı olduğu anları paylaştı #1

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