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    Bakan Koca: Temaslıların vakaya dönüşme oranı arttı

    Sağlık Bakanı Koca, temaslı kişilerin vakaya dönüşme oranının arttığını belirterek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.
    • AA
    • 09.08.2020 - 19:35
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    Bakan Koca: Temaslıların vakaya dönüşme oranı arttı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi.

    "MASKE, MESAFE, TEMİZLİK"

    Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca: Temaslıların vakaya dönüşme oranı arttı #1

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