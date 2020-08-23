Bakan Pakdemirli, Giresun'a hareket etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunacak.

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.

Kentte meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle birçok bölgeyle ulaşım kesildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililer, incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a gitti.

GİRESUN'DA İNCELEMELERDE BULUNACAK

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli de, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a doğru yola çıktı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Pakdemirli'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

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